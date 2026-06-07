Cinco aprehendidos en San Julián son investigados por asociación delictuosa

Cinco personas aprehendidas durante el operativo de desbloqueo realizado este sábado en el municipio de San Julián fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, donde permanecen a la espera de su situación jurídica.

De acuerdo con la información preliminar, el Ministerio Público inició una investigación por el presunto delito de asociación delictuosa contra los aprehendidos, quienes fueron capturados durante las acciones policiales ejecutadas para despejar las vías bloqueadas en esa región.

Los sindicados permanecen en celdas policiales mientras los fiscales toman sus declaraciones informativas y continúan con las actuaciones investigativas correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de las aprehensiones ni sobre la participación individual de cada uno de los involucrados en los hechos registrados durante la jornada.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público defina las medidas que solicitará dentro del proceso y emita un informe oficial sobre la situación jurídica de los cinco aprehendidos.

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