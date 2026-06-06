Llegan más policías heridos desde San Julián al Hospital Obrero de Santa Cruz

Al menos cuatro efectivos policiales heridos llegaron de emergencia al Hospital Obrero de Santa Cruz, tras el violento enfrentamiento registrado en San Julián. Los uniformados sufrieron diversas lesiones durante el operativo de despeje vial y tuvieron que ser evacuados para recibir asistencia médica.

Diagnóstico de las primeras bajas

Las ambulancias trasladaron a los heridos desde la terminal aérea hasta el nosocomio de 400 camas, donde se confirmó que el primer policía ingresado presenta una lesión superficial en el cráneo sin penetración de proyectil. Un segundo efectivo se encuentra internado bajo diagnóstico de herida de bala en la pierna, mientras que los demás pacientes permanecen estables.

Se espera un informe oficial detallado sobre las bajas debido a que los manifestantes impidieron el desbloqueo respondiendo con disparos de armas largas y la quema de pastizales. Esta severa hostilidad en San Julián obligó al repliegue de los camiones militares y las camionetas policiales tras cuatro horas de intento de desbloqueo.

Conflicto se traslada a la comunidad de San Andrés

Luego de resistir la intervención policial, los civiles movilizados utilizaron motocicletas para movilizarse con rapidez y eludir los cercos de las fuerzas combinadas. Esta maniobra permitió a los manifestantes instalar de forma inmediata un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés, reactivando la extrema medida de presión que ya registra más de 20 días.

Los choques armados en la ruta dejaron un saldo preliminar de varias personas arrestadas y presuntos tiradores identificados por los grupos de inteligencia policial. En este momento, patrullas de seguridad del Estado ejecutan rigurosos operativos de rastrillaje en los cultivos vecinos y áreas boscosas para capturar a los civiles que se dieron a la fuga portando armamento.

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