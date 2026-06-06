Policía se repliega en San Julián tras resistencia armada de bloqueadores

Las fuerzas de seguridad ordenaron el repliegue de la Policía Boliviana luego de que el operativo de despeje de la carretera en San Julián (Santa Cruz) terminara frustrado por la agresión de los civiles. El desbloqueo planificado no se pudo consolidar debido a que los manifestantes opusieron resistencia y respondieron con armas de fuego a la llegada de los uniformados.

Hostilidad en la carretera

Los movilizados mantienen tomada la ruta troncal y continúan atacando a los contingentes mediante el lanzamiento constante de piedras y petardos. Asimismo, los manifestantes provocaron incendios en los pastizales aledaños a la vía y ejecutaron la quema de llantas para bloquear la visibilidad.

En medio del retroceso de las camionetas policiales y militares, los efectivos de la UTOP permanecen en el punto crítico colocando una barrera de contención. Esta medida busca proteger la retirada de los uniformados frente a la columna de manifestantes que ahora se reorganiza a bordo de motocicletas.

Nuevo punto de bloqueo en San Andrés

Tras impedir la intervención que se prolongó por más de cuatro horas en San Julián, los protestantes instalaron un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés. Con esta acción, la medida de presión extrema que ya cumple 23 días se reactivó de forma inmediata en un sector colindante.

Rastrillaje y búsqueda de sospechosos

El violento enfrentamiento en la zona dejó un saldo preliminar de varias personas arrestadas y sospechosos plenamente identificados por los efectivos de inteligencia. Actualmente, los uniformados ejecutan tareas de rastrillaje en los cultivos y zonas de monte donde huyeron los manifestantes que portaban armas largas.

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