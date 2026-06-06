Policía confirma que bloqueadores utilizan armas largas durante operativo en San Julián

La Policía Boliviana confirmó este sábado que los bloqueadores que mantenían interrumpida la carretera Santa Cruz-Trinidad estarían haciendo uso de armas de fuego durante el operativo de desbloqueo ejecutado en el municipio cruceño de San Julián.

“De acuerdo a información que tenemos, estarían utilizando armas de fuego. Son armas largas, vamos a verificar esa información que se tiene”, manifestó el coronel David Gómez, comandante de la Policía de Santa Cruz, al referirse a los reportes recibidos desde la zona de conflicto.

La intervención policial comenzó cerca de las 06:00 con el objetivo de restablecer la circulación en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni, bloqueada desde hace más de 20 días. Sin embargo, el operativo derivó en momentos de alta tensión debido a la resistencia de los movilizados.

Durante el despliegue, efectivos policiales reportaron detonaciones que presuntamente provenían de armas de fuego utilizadas por los bloqueadores. En medio de una ráfaga de sonidos, uno de los uniformados cayó al suelo mientras sus compañeros alertaban que estaban siendo atacados con disparos.

El efectivo herido fue evacuado en motocicleta para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un informe oficial detallando la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias exactas del incidente.

Asimismo, durante la intervención se procedió al arresto de varias personas con fines investigativos. Las autoridades señalaron que continuarán recopilando evidencias para confirmar el origen de los disparos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Pasadas las 10:00, el operativo continuaba en la zona, mientras los uniformados avanzaban en las tareas para despejar completamente la vía y restablecer el tránsito vehicular entre Santa Cruz y Beni.

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