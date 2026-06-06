Policía avanza para retomar el control en San Julián tras enfrentamientos por el bloqueo

El operativo policial en San Julián continúa este sábado con el objetivo de habilitar completamente la transitabilidad en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania, una ruta estratégica para el transporte de pasajeros, alimentos, medicamentos, combustible y carga pesada.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los efectivos lograron retomar el control en parte de los predios donde se mantenía el bloqueo; sin embargo, aún falta un punto por desbloquear para restablecer plenamente la circulación vehicular en el sector.

Durante la intervención, los uniformados ingresaron al área con motocicletas y se desplegaron en diferentes puntos para evitar que la medida de presión sea reinstalada.

La tensión se incrementó luego de un enfrentamiento entre vecinos que rechazan el bloqueo y grupos movilizados que respondieron de manera agresiva ante el avance policial.

Según los reportes preliminares, los manifestantes se replegaron hacia el municipio de San Julián, mientras la Policía permanece en la zona para consolidar el control y continuar con las tareas de desbloqueo.

El corte de ruta en San Julián generó perjuicios durante varios días a transportistas, productores, comerciantes y familias de distintas regiones, especialmente de la Chiquitania y Beni, donde se reportaron dificultades para el ingreso de insumos esenciales.

Pobladores del lugar expresaron su respaldo al operativo policial, señalando que la interrupción prolongada del tránsito afectó el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno en diferentes municipios.

La Policía informó que continuará con las operaciones hasta lograr la habilitación total de la vía y garantizar la libre circulación en este tramo carretero.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial actualizado sobre el avance del operativo, posibles personas aprehendidas, heridos o daños materiales registrados durante la intervención.

La situación continúa en desarrollo, mientras los efectivos policiales mantienen presencia en la zona para resguardar la carretera y evitar nuevos enfrentamientos.

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