Lanzan piedras, palos y petardos contra la Policía durante desbloqueo en San Julián

Momentos de tensión se registraron durante el operativo policial de desbloqueo en San Julián, donde grupos movilizados lanzaron piedras, palos y petardos contra los efectivos que ingresaron al sector para restablecer la transitabilidad.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky Gómez, informó que se logró liberar uno de los puntos que permanecía bloqueado desde hace varias semanas, aunque las operaciones continúan en la zona para habilitar completamente la vía.

“Se acaba de hacer una operación en la cual hemos desbloqueado este punto que se encontraba hace semanas bloqueado, pero seguimos realizando esta operación para continuar desbloqueando”, señaló Gómez.

La autoridad policial indicó que los movilizados reaccionaron de manera agresiva durante la intervención, utilizando diferentes objetos para atacar al contingente policial.

“Son muy agresivos, están utilizando petardos y todos los instrumentos que encuentran para agredir a la Policía”, afirmó el comandante.

De acuerdo con el reporte preliminar, los efectivos policiales continúan desplegados en el lugar con el objetivo de garantizar el paso vehicular y evitar que el bloqueo sea reinstalado.

“Estamos realizando operaciones para continuar habilitando esta vía”, agregó Gómez.

Durante el operativo también se verificaron daños materiales en el sector. El comandante informó que se observaron al menos dos motocicletas quemadas en inmediaciones del punto intervenido.

“Hemos visto que hay dos motocicletas quemadas”, indicó.

El operativo se desarrolla en medio de un clima de tensión, luego de varios días de perjuicio para transportistas, pasajeros y sectores productivos afectados por el cierre de la ruta.

San Julián se había convertido en uno de los puntos más conflictivos del bloqueo, afectando la circulación hacia Trinidad, la Chiquitanía y otras regiones del país.

La Policía mantiene presencia en la zona y continúa con las tareas de desbloqueo para devolver la transitabilidad, mientras se espera un informe oficial sobre posibles heridos, aprehendidos o daños registrados durante la intervención.

Mira la programación en Red Uno Play