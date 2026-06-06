Pollo a Bs 28 el kilo en La Paz: conozca dónde comprar esta noche

La Alcaldía de La Paz informó este viernes la llegada de 12 toneladas de carne de pollo como parte del plan “Corredor por La Paz”, una iniciativa destinada a garantizar el abastecimiento de productos esenciales y aliviar el impacto de los bloqueos sobre las familias paceñas.

El producto será comercializado a un precio de Bs 28 por kilo en distintos puntos de la ciudad durante la noche de este viernes, con el objetivo de acercar alimentos a la población y contribuir a la estabilidad de los precios en los mercados.

Tres puntos de venta habilitados

Según la información oficial, los puntos de distribución son los siguientes:

Palacio Consistorial (calle Mercado) – 20:10

Estación Central del Teleférico Rojo – 20:20

Subalcaldía Zona Sur – 20:20

La comuna paceña señaló que el cargamento forma parte de las acciones impulsadas para mantener el flujo de alimentos hacia la ciudad, afectada por las dificultades de transporte y abastecimiento registradas en las últimas semanas.

Buscan garantizar alimentos a precio justo

Desde la Alcaldía destacaron que el denominado “Corredor por La Paz” busca consolidarse como un puente de abastecimiento para la población, permitiendo el acceso a productos básicos a precios considerados accesibles.

“El verdadero puente humanitario para La Paz se construye garantizando alimentos para las familias paceñas”, señala el mensaje difundido por el municipio.

Las autoridades aseguraron que continuarán gestionando el ingreso de productos esenciales para reducir el impacto de la crisis y garantizar el abastecimiento en distintos sectores de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play