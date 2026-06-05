El cansancio y la desesperación por los efectos de los bloqueos llevaron a una madre de familia a participar personalmente en las tareas de desbloqueo en el sector de Puente Bolivia. Con las manos heridas por retirar piedras de la carretera, la mujer afirmó que su acción representa una forma de protesta frente a una situación que, según dijo, afecta gravemente a miles de familias.

Juana, nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad, contó que junto a su hijo decidió retirar los escombros y piedras colocados en la vía, cansada de las dificultades que enfrenta diariamente para trasladarse a su fuente laboral y sostener a su familia.

“Soy madre de tres hijos. Mi manera de protestar es levantando estas piedras porque yo no quiero bloqueo, mis hijos no tienen qué comer”, manifestó.

La mujer relató que trabaja en la zona de Senkata y que, debido a los conflictos, debe recorrer largos trayectos a pie para cumplir con sus labores. Asegura que diariamente retira piedras de las carreteras como una forma de expresar su rechazo a las medidas de presión.

Levanta piedras hasta el cansancio

Las imágenes muestran a la madre de familia retirando obstáculos de la vía pese a las heridas que sufrió en las manos durante el trabajo. Según explicó, la situación económica se ha vuelto cada vez más complicada tras más de un mes de conflictos y restricciones en las carreteras.

La mujer también pidió a las autoridades encontrar una solución definitiva a la crisis y restablecer la normalidad en las rutas para garantizar el abastecimiento de alimentos y permitir que las personas puedan desarrollar sus actividades sin mayores dificultades.

“Ellos tienen derecho a protestar, pero yo también tengo derecho a mi protesta de levantar piedras para que el país siga adelante”, afirmó.

Su testimonio refleja el impacto que los bloqueos han tenido sobre numerosas familias que enfrentan dificultades para movilizarse, trabajar y acceder a productos básicos en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play