El bloqueo en el municipio de San Julián, en la ruta que conecta la Chiquitania con el Beni, continúa vigente y supera los 24 días de duración, generando serias afectaciones al tránsito vehicular, desabastecimiento y el uso de rutas alternas por parte del transporte pesado.

En medio de esta situación, en las últimas horas se registró un accidente de tránsito cuando un camión volcó en una vía alternativa utilizada para evitar el punto de bloqueo. El hecho no dejó víctimas fatales, pero generó preocupación entre transportistas y vecinos de la zona porque causó daños a una caseta.

Según testimonios de personas que presenciaron el incidente, el conductor habría intentado realizar una maniobra de retroceso en un sector no habilitado para vehículos de alto tonelaje, lo que provocó el vuelco del motorizado.

“Salí corriendo a ver qué pasaba cuando ya lo vi volcado al camión, parece que estaba dando retroceso y se volcó”, relató David Crespo, el propietario de una infraestructura dañada por el accidente.

Señaló que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del hecho.

Vecinos de la zona cuestionaron además el uso de estos caminos alternos, indicando que no están diseñados para transporte pesado y que incluso existen sectores donde se cobra peaje irregular para permitir el paso de vehículos.

“Desde el poste es propiedad privada, de ahí para allá no se puede pasar, es un puente que no está diseñado para transporte pesado”, afirmó un vecino.

Otro testimonio señaló que el conductor reaccionó de manera alterada tras el accidente. “El señor estaba borracho; gritaba por qué bloquean”, indicó una vecina, quien aseguró que tuvo que alertar a las autoridades.

Mientras tanto, transportistas continúan recurriendo a rutas alternativas debido al cierre de la carretera principal Santa Cruz–Trinidad, lo que incrementa los riesgos de accidentes y demoras en los viajes.

Los bloqueos en la zona continúan pese a los cuartos intermedios esporádicos, mientras sectores campesinos mantienen la medida de presión que ha generado largas filas de vehículos y dificultades en el abastecimiento regional.

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