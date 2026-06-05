Persona de la tercera edad pierde la vida tras ser atropellada en la avenida Santos Dumont

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó como saldo el fallecimiento de una persona de la tercera edad, en la avenida Santos Dumont, entre el segundo y tercer anillo.

La víctima, un adulto mayor de aproximadamente 70 a 73 años, fue impactado por un vehículo cuando intentaba cruzar la vía. El hecho ocurrió alrededor de las 11:15, según el reporte preliminar de la unidad de Tránsito.

De acuerdo con el informe oficial, el peatón habría estado cruzando la avenida cuando fue alcanzado por el motorizado, lo que provocó su muerte inmediata en el lugar del accidente.

Personal de Tránsito se constituyó en la zona para iniciar las investigaciones y proceder con el levantamiento de datos que permitan establecer las circunstancias del hecho.

“Se registró un hecho de atropello a peatón de aproximadamente 71 a 73 años, quien lamentablemente acaba de fallecer. Se investigarán las causas y circunstancias del accidente”, informó un efectivo policial.

Según versiones preliminares, la víctima habría intentado cruzar la vía cuando el semáforo se encontraba en verde para los vehículos, aunque este extremo será confirmado mediante la investigación correspondiente. El conductor del vehículo fue trasladado a dependencias de Tránsito, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

El cuerpo del adulto mayor será trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de ley, que permitirá establecer con mayor precisión las causas del deceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho.

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