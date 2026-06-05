Hallan a salvo al alcalde de Villa Charcas y a un funcionario tras ser retenidos en un bloqueo en Betanzos

El alcalde del municipio de Villa Charcas, Rider Andia, y el secretario del Concejo, Mario Navia, fueron ubicados a salvo luego de haber sido retenidos por personas que mantenían un punto de bloqueo en el sector de K'hasa, cerca del municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí.

La información fue confirmada por la Dirección Cantonal de Policía de Betanzos, que informó que ambas autoridades fueron interceptadas durante la tarde del jueves mientras se desplazaban en una camioneta Ford Ranger rumbo a la ciudad de Sucre.

De acuerdo con el reporte policial, tras las labores de verificación se confirmó que el alcalde y el secretario se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

Sin embargo, el vehículo en el que viajaban permanece retenido en el punto de bloqueo, debido a que los movilizados no permiten la circulación ni el traslado de motorizados por la zona.

El caso se conoció horas después de que autoridades de Villa Charcas emitieran una denuncia pública alertando sobre lo ocurrido durante su viaje a Sucre, donde debían participar en una reunión convocada por autoridades departamentales de Chuquisaca y ministros de Estado para abordar las necesidades de los municipios de la región de los Cintis.

Según el testimonio de las autoridades municipales, durante el trayecto fueron interceptadas por personas identificadas como pobladores del cantón Lagunillas, perteneciente al municipio de Betanzos, en medio de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

Asimismo, denunciaron que varios viajeros se encontraban retenidos en diferentes puntos de la ruta y que algunas personas habrían sufrido hostigamientos, agresiones físicas y restricciones para utilizar teléfonos celulares con el fin de registrar imágenes o videos de los hechos.

Ante esta situación, las autoridades de Villa Charcas expresaron su preocupación por la seguridad de la población afectada por los bloqueos y solicitaron a las instancias competentes garantizar el libre tránsito y el respeto a los derechos fundamentales.

Finalmente, hicieron un llamado a encontrar soluciones mediante el diálogo y dentro del marco de la ley, evitando que el conflicto derive en mayores perjuicios para los ciudadanos que permanecen varados en las carreteras.

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