Justino Apaza se abstiene de declarar y aguarda imputación formal en la Felcc

El dirigente vecinal de El Alto, Justino Apaza, permanece bajo custodia en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de que el Ministerio Público presente su imputación formal. Hasta el momento, la defensa técnica ha manifestado su preocupación debido a que se desconocen los alcances reales y los elementos específicos de la investigación penal que se sigue en contra del líder alteño.

"Ayer se realizó la declaración informativa de él. Él se abstuvo de declarar. A las 4 de la tarde de hoy se vence el plazo del tiempo de 24 horas para que el Fiscal emita su imputación formal. Hemos venido a hacer la verificación, el señor Justino se encuentra estable, preocupado por la situación”, indicó el abogado defensor.

Además, agregó que “estamos a la espera de la notificación. Se está investigando por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento de terrorismo y atentado contra la seguridad de los medios de transporte”. El futuro inmediato del dirigente gremial dependerá estrictamente de la resolución judicial que determine si afrontará el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

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