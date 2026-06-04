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Justino Apaza se abstiene de declarar y aguarda imputación formal en la Felcc

El abogado defensor confirmó que el dirigente vecinal alteño se encuentra estable pero preocupado, mientras el Ministerio Público define su situación jurídica.

Ximena Rodriguez

04/06/2026 15:16

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Foto: Red Uno.
La Paz

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El dirigente vecinal de El Alto, Justino Apaza, permanece bajo custodia en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de que el Ministerio Público presente su imputación formal. Hasta el momento, la defensa técnica ha manifestado su preocupación debido a que se desconocen los alcances reales y los elementos específicos de la investigación penal que se sigue en contra del líder alteño.

"Ayer se realizó la declaración informativa de él. Él se abstuvo de declarar. A las 4 de la tarde de hoy se vence el plazo del tiempo de 24 horas para que el Fiscal emita su imputación formal. Hemos venido a hacer la verificación, el señor Justino se encuentra estable, preocupado por la situación”, indicó el abogado defensor.

Además, agregó que “estamos a la espera de la notificación. Se está investigando por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento de terrorismo y atentado contra la seguridad de los medios de transporte”. El futuro inmediato del dirigente gremial dependerá estrictamente de la resolución judicial que determine si afrontará el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

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