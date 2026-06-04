Cayó alias ‘Nigua’: el delincuente que simulaba ser delivery para asaltar a transeúntes

El delincuente, identificado como Alexander C. P., utilizaba indumentaria de empresas de reparto para camuflarse y sustraer teléfonos celulares.
03/06/2026 22:18
Escuchar esta nota
Un exhaustivo operativo policial logró la captura de Alexander C. P., alias ‘Nigua’, un exrecluso de la cárcel de Palmasola que utilizaba la fachada de repartidor de delivery para asaltar a ciudadanos. Las autoridades confirmaron que el sospechoso, junto a dos cómplices, operaba de forma estratégica para sorprender a las víctimas en la vía pública.
Patrullaje digital y captura
El éxito del arresto se consolidó gracias a un rastreo en plataformas digitales y un posterior allanamiento donde se secuestró la motocicleta utilizada en los delitos. Al respecto, la Policía informó: “La persona que ha cometido el ilícito aparentando ser trabajador de delivery, junto a dos cómplices se dedica a robar principalmente celulares a transeúntes que se encuentran en la calle distraídos. Realizamos un patrullaje cibernético, se logra identificar las características de los delincuentes y la motocicleta”.
Al momento de ser interceptado por los uniformados, el delincuente aún conservaba la indumentaria corporativa falsa que empleaba para camuflar sus fechorías. Actualmente, el imputado se encuentra a disposición de la justicia mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros dos prófugos.
Mira la programación en Red Uno Play