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Cayó alias ‘Nigua’: el delincuente que simulaba ser delivery para asaltar a transeúntes

El delincuente, identificado como Alexander C. P., utilizaba indumentaria de empresas de reparto para camuflarse y sustraer teléfonos celulares.

Ximena Rodriguez

03/06/2026 22:18

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Un exhaustivo operativo policial logró la captura de Alexander C. P., alias ‘Nigua’, un exrecluso de la cárcel de Palmasola que utilizaba la fachada de repartidor de delivery para asaltar a ciudadanos. Las autoridades confirmaron que el sospechoso, junto a dos cómplices, operaba de forma estratégica para sorprender a las víctimas en la vía pública.

Patrullaje digital y captura

El éxito del arresto se consolidó gracias a un rastreo en plataformas digitales y un posterior allanamiento donde se secuestró la motocicleta utilizada en los delitos. Al respecto, la Policía informó: “La persona que ha cometido el ilícito aparentando ser trabajador de delivery, junto a dos cómplices se dedica a robar principalmente celulares a transeúntes que se encuentran en la calle distraídos. Realizamos un patrullaje cibernético, se logra identificar las características de los delincuentes y la motocicleta”.

Al momento de ser interceptado por los uniformados, el delincuente aún conservaba la indumentaria corporativa falsa que empleaba para camuflar sus fechorías. Actualmente, el imputado se encuentra a disposición de la justicia mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros dos prófugos.

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