Justicia amplía por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce

En una audiencia virtual de medidas cautelares, las autoridades judiciales determinaron ampliar por cinco meses más la detención preventiva del expresidente del Estado, Luis Arce Catacora. La exautoridad, que se encuentra recluida en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, cuestionó duramente la decisión y aseguró que su permanencia en prisión responde a una "persecución" política.

Durante su intervención ante el juez, Arce enfatizó que permaneció en el país para responder por los cargos que se le imputan y exigió un trato igualitario ante la ley, argumentando que los plazos legales para su detención ya caducaron.

"Estoy aquí, dando la cara"

Conectado desde el recinto carcelario, el exmandatario defendió su postura de someterse a la investigación penal, desmarcándose de cualquier intento de fuga. Asimismo, recordó el respaldo democrático con el que asumió la presidencia del país.

"No he huido, señor juez. Estoy aquí, de pie, dando la cara. Y un hombre que da la cara no necesita estar por las rejas para responder a la justicia. Tuve el honor de servir a mi país desde la responsabilidad que el pueblo me confió con más del 55% de votación en primera vuelta", manifestó Arce.

El expresidente fue enfático al señalar que la prórroga de su detención no se debe a la necesidad de acumular nuevos elementos de convicción en el proceso, sino a factores extrajurídicos vinculados a su figura política. Arce afirmó que todos los elementos requeridos por la investigación ya constan en el expediente judicial, tal como argumentó su equipo de defensa.

"Sé distinguir entre la justicia y su uso como instrumento. La justicia busca la verdad. La persecución busca un nombre. Hoy, no se me retiene por una prueba que falte (...), se me retiene por lo que represento", fustigó.

Finalmente, la exautoridad apeló al cumplimiento estricto de la normativa constitucional vigente en el país, solicitando al juzgador que actúe bajo el principio de presunción de inocencia. "No le pido que crea mi inocencia, le pido que crea en la Constitución Política del Estado. Lo único que se le exige a un juez, frente a un ciudadano que la Constitución presume inocente, es la libertad para defenderme", concluyó.

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