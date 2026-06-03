Tras diálogo, se levanta el bloqueo en Pando protagonizado por sectores campesinos

La gobernadora de Pando, Gabriela De Paiva, informó este miércoles que, tras un diálogo con el sector campesino, se logró levantar un punto de bloqueo en el departamento, lo que permitió restablecer la circulación de vehículos, personas y productos esenciales.

“Gracias al diálogo, la coordinación y las gestiones realizadas entre la Gobernación de Pando, nuestros parlamentarios y las instituciones competentes, se logró el levantamiento del bloqueo protagonizado por el sector campesino”, afirmó De Paiva.

Atención a demandas

La autoridad explicó que durante los días de conflicto se trabajó de manera constante para canalizar las demandas, acercar respuestas de las instancias nacionales y generar condiciones para una solución consensuada.

El martes, la gobernadora junto con parlamentarios visitaron el punto de bloqueo para entregar formalmente notas e informes emitidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, el Viceministerio de Tierras y el Ministerio de Planificación y Medio Ambiente, atendiendo las solicitudes de los movilizados.

Tras la suspensión de la medida de presión, se garantiza ahora el paso seguro de ambulancias, cisternas y alimentos, restableciendo el abastecimiento y la movilidad de la población.

“Agradecemos la voluntad de diálogo de todos los actores involucrados. Cuando trabajamos unidos y priorizamos el bienestar de nuestra gente, es posible construir soluciones para Pando”, subrayó la gobernadora.

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