Inicia reunión convocada por Vicepresidencia para concretar diálogo por los bloqueos

En medio de la crisis social y los bloqueos de carreteras que cumplen 34 días en distintas regiones del país, representantes del Gobierno, la Vicepresidencia y jefes de bancada parlamentaria instalaron este miércoles una reunión de urgencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El encuentro se desarrolla en el piso 12 del Legislativo y cuenta con la presencia del vicepresidente Edmand Lara, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en representación del presidente Rodrigo Paz, además de jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas.

La reunión fue convocada tras el llamado público realizado por el vicepresidente Lara, quien pidió abrir un espacio de diálogo inmediato para conocer las propuestas del Ejecutivo y buscar una salida al conflicto que mantiene bloqueadas varias carreteras del país.

“Acudimos al diálogo con el mismo entusiasmo y energía de siempre, seguimos creyendo que el mejor camino para alcanzar las soluciones es el diálogo en Bolivia, evitar la violencia y entendernos”, dijo Lupo antes de ingresar a la reunión.

El objetivo central del encuentro es construir consensos políticos que permitan atender las demandas de los sectores movilizados, viabilizar una negociación y contribuir a la pacificación nacional.

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Además, distintos sectores productivos, transportistas, comerciantes, empresarios y organizaciones sociales han pedido una salida urgente al conflicto debido al impacto económico y humanitario provocado por los bloqueos.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de esta reunión y en la posibilidad de que el Gobierno, la Vicepresidencia y los parlamentarios logren articular una propuesta que pueda ser trasladada a los sectores movilizados.

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