Gobierno confirma diálogo con sectores movilizados y descarta “blindaje” a las FF.AA.

En medio de un clima de alta tensión social, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que el Poder Ejecutivo respondió de manera positiva a una carta enviada por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupaj Katari", la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" y pueblos originarios para instalar una mesa de negociación. Asimismo, la autoridad defendió el nuevo proyecto de ley sobre estados de excepción remitido a la Asamblea Legislativa.

Apertura al diálogo ante las movilizaciones

El ministro Lupo informó que, tras recibir la solicitud de los sectores que actualmente encabezan las protestas en el país, el Gobierno activó de inmediato los canales de respuesta para frenar la escalada de violencia y encontrar soluciones concertadas.

"Hemos recibido una carta de los sectores movilizados hoy día y la hemos respondido inmediatamente, positivamente, y estamos invitándolos al diálogo para poder empezar a trabajar los temas que se plantean en esa carta", afirmó Lupo.

Aunque la fecha y hora exactas del encuentro aún están por definirse, la autoridad agradeció la mediación de la Vicepresidencia y de la Asamblea Legislativa. "Seguimos creyendo que el mejor camino para encontrar soluciones es el diálogo en Bolivia, evitar la violencia y entendernos", subrayó.

Defensa de la ley de estados de excepción

Por otro lado, el titular de la Presidencia salió al paso de las críticas respecto al proyecto de ley enviado al Legislativo para regular los estados de excepción, redactado luego de la abrogación de la anterior Ley 1431. Lupo fue enfático al aclarar que la normativa no busca otorgar impunidad o "blindar" a las Fuerzas Armadas.

El ministro explicó que el proyecto responde estrictamente al cumplimiento del artículo 139 (numeral 3) de la Constitución Política del Estado, el cual exige que estas medidas excepcionales cuenten con una reglamentación por ley.

Alcance integral de la norma: No se limita a escenarios de conmoción interna; la reglamentación abarca también estados de guerra, emergencias del Estado y desastres naturales.

Competencias institucionales: Lupo aclaró que activar el estado de excepción sigue siendo una atribución directa del Poder Ejecutivo vía decreto, pero la ley es indispensable para fijar el marco legal de su aplicación.

Sin medidas extremas inmediatas: La autoridad descartó la aplicación de un "auto de buen gobierno" u otras medidas de excepción en el corto plazo, calificando ese escenario como una hipótesis que hoy no existe en la realidad nacional.

Evaluación de corredores y tregua humanitaria

Ante el impacto de los bloqueos y las movilizaciones en el día a día de la población, el Gobierno central evalúa con urgencia la implementación de corredores humanitarios.

El objetivo prioritario es diseñar una tregua que garantice de forma inmediata el traslado y abastecimiento en todo el territorio nacional de insumos críticos como gasolina y combustibles, alimentos, medicinas y oxígeno medicinal.

"Es uno de los temas que queremos discutir en la mesa de diálogo. Una tregua humanitaria es algo fundamental, y vemos que ya algunos sectores lo están haciendo de manera autónoma", concluyó el ministro Lupo, mostrando optimismo en que el acercamiento con las bases frene el desabastecimiento que afecta al país.

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