“No se construye un mejor país destruyéndolo”: Las frases destacadas de Paz durante la posesión del ministro Justiniano

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, defendió la gestión de su Gobierno frente a los conflictos y bloqueos que atraviesa el país, destacó los resultados de la lucha contra el narcotráfico y denunció una campaña de desinformación que busca afectar la institucionalidad democrática, durante la posesión de Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa.

En su intervención, el mandatario resaltó el trabajo realizado por Justiniano en la lucha antidroga y recordó los recientes operativos ejecutados por el Gobierno.

Estas fueron algunas de las expresiones más relevantes del presidente:

Destacó los resultados contra el narcotráficoAl referirse a la trayectoria de Justiniano, Paz resaltó los operativos desarrollados contra organizaciones criminales y los resultados obtenidos en la lucha antidroga.

“Junto al Ministerio de Gobierno, donde cae el principal narcotraficante de esta parte del continente y los golpes han sido duros”, afirmó en referencia a los operativos ejecutados por el Estado.

“No hay dos Bolivias”

El mandatario sostuvo que el país atraviesa un momento de confrontación de ideas y proyectos políticos, aunque remarcó que Bolivia sigue siendo una sola nación.

“No hay dos Bolivias, hay dos visiones de poder construir Bolivia, dos visiones de querer construir un país”, señaló.

Paz añadió que la visión de su administración está sustentada en el respeto a las normas democráticas. “La nuestra es bajo la Constitución, la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Cuestionó los bloqueos y sus consecuencias

Respecto a los conflictos sociales y los bloqueos registrados en las últimas semanas, Paz lamentó los efectos que estas medidas han tenido sobre la población.

“No se construye un mejor país destruyéndolo”, sostuvo. Además, el jefe de Estado señaló que las consecuencias de los conflictos han afectado directamente a los propios bolivianos.

“La inmensa mayoría es daño que nos estamos haciendo entre bolivianos”, afirmó al referirse a las víctimas y perjuicios generados durante más de un mes de movilizaciones.

Denuncia mentiras y desinformación

El jefe de Estado cuestionó la difusión de versiones sobre supuestas privatizaciones, incrementos de tarifas y otras medidas atribuidas a su administración.

“Cada mentira racial, cada mentira de separación, de división, tenemos que luchar contra esas mentiras”, declaró. En la misma línea, denunció la existencia de una campaña de desinformación organizada a través de plataformas digitales.

“Tenemos detectadas varias páginas que generan mentiras, pero hay un ataque efusivo y masivo desde el exterior”, aseguró.

Incluso afirmó que el país enfrenta una ofensiva destinada a debilitar las instituciones democráticas. “Bolivia está siendo invadida por una lógica de no permitir que la Constitución, la democracia y aquellas instituciones mandadas por ley puedan hacer sus funciones”, sostuvo.

Paz también diferenció las demandas sociales de las acciones violentas. “Una cosa son las reivindicaciones sociales y otra cosa es el daño y violencia”, manifestó.

Proyecto de ley para estados de excepciónDurante su discurso, el mandatario confirmó que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa una propuesta normativa relacionada con los estados de excepción.

“Hemos enviado un proyecto de ley de reglamento para los estados de excepción. Espero que pronto sea resuelto”, afirmó. Posteriormente reiteró que “esta ley de reglamento para los estados de excepción ya ha sido enviada al Parlamento”.

Según explicó, la norma busca establecer mecanismos legales para respaldar acciones humanitarias en situaciones de emergencia.

“No venimos del concepto de la violencia”. Paz insistió en que la respuesta gubernamental debe basarse en el diálogo y no en la confrontación.

“Nosotros no venimos del concepto de la violencia”, sostuvo.

Añadió que el objetivo es encontrar soluciones mediante consensos. “No alzamos la mano para golpear a otro boliviano; más bien extendemos la mano para dialogar y generar consensos”, afirmó.

En ese contexto, pidió garantizar el tránsito de bienes esenciales. “Dejemos abiertos los corredores humanitarios. La gente necesita medicina, alimentos y combustible”, señaló.

El diálogo como herramienta y una “batalla” por el futuro

El presidente aseguró que la principal vía para resolver los conflictos es el diálogo. “El diálogo es la principal arma de transformación de la patria”, afirmó.

Sin embargo, también calificó el momento actual como decisivo para el futuro del país. “Esta es la batalla de todas las batallas”, manifestó.

“Si queremos ordenar la patria, es el futuro, y tenemos que ganar esta batalla”, agregó.

Finalmente, expresó confianza en las instituciones del Estado y en la población para superar la crisis. “Seremos los vencedores. Fe en Dios, fe en nuestras Fuerzas Armadas, fe en nuestra Policía Boliviana, fe en nuestro gabinete y en nuestras instituciones que hoy día representan a la patria”.

Y concluyó con un llamado a construir una nueva etapa para el país: “Fe en todo aquel boliviano que quiere de una vez por todas dejar el pasado y empezar un futuro, construir la patria”.

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