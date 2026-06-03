Rodrigo Paz posesiona a Ernesto Justiniano como ministro de Defensa

El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.

La nueva autoridad asume funciones tras la renuncia de Marcelo Salinas, quien dejó el cargo la noche del martes 2 de junio, en el marco de la reestructuración del gabinete ministerial anunciada por el Gobierno.

Tras su posesión, Justiniano afirmó que una de sus principales tareas será contribuir a restablecer la normalidad en el país, garantizando rutas transitables, el abastecimiento de productos y la atención médica para la población.

Asimismo, llamó a reflexionar sobre los intereses que, a su juicio, estarían detrás de los bloqueos que se registran en diferentes puntos del territorio nacional.

“Cuando se bloquean rutas estratégicas, cuando se impide el abastecimiento, no solo se castiga a la población, también se abren espacios para el narcotráfico, el financiamiento criminal y organizaciones transnacionales que buscan aprovechar cualquier vacío de autoridad. Bolivia no puede ser ingenua frente a esas amenazas”, manifestó.

La autoridad remarcó la necesidad de priorizar el diálogo para superar la crisis que atraviesa el país, aunque advirtió que las medidas de presión no pueden afectar derechos fundamentales de la población.

“Quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país ni poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias. La protesta es un derecho, pero debe garantizar la atención médica, el abastecimiento y la libre transitabilidad”, sostuvo.

Justiniano destacó además el papel de las Fuerzas Armadas en el actual contexto y aseguró que la institución continuará actuando en el marco de las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado.

“Las Fuerzas Armadas son una institución fundamental al servicio de Bolivia y bajo el mandato de la Constitución”, concluyó.

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