Paz anuncia envío de ley a la Asamblea Legislativa para reglamentar el Estado de Excepción

El presidente Rodrigo Paz informó que envió al Legislativo un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción, en medio de la crisis social generada por los bloqueos que desde hace más de un mes afectan especialmente a los departamentos de La Paz y Cochabamba.

La iniciativa busca establecer un marco legal para la aplicación de medidas excepcionales en situaciones que comprometan el abastecimiento, la circulación, la atención médica y la seguridad de la población.

Acción humanitaria

Durante su intervención, el mandatario reiteró la necesidad de priorizar una “acción humanitaria” para atender la situación que atraviesan La Paz y El Alto, donde los bloqueos han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y otros insumos esenciales.

Paz aseguró que el diálogo sigue siendo el principal mecanismo para resolver el conflicto, aunque recordó que la Constitución contempla herramientas excepcionales para enfrentar escenarios de emergencia.

“Convoco una vez más: el diálogo es el que soluciona, pero también la Constitución permite, bajo la lógica de acciones humanitarias, poder resolver el momento tan difícil, tan duro que está viviendo especialmente La Paz y El Alto”, señaló.

El presidente sostuvo que el país enfrenta un momento decisivo y vinculó la propuesta legislativa con el fortalecimiento institucional del Estado.

“Esta es la batalla de todas las batallas. O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con un narcotráfico acorralado en las cárceles”, manifestó.

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