Viceministro Paredes detalla el alcance del proyecto de ley de Estado de Excepción

El presidente Rodrigo Paz remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción establecidos en la Constitución Política del Estado, con un enfoque estrictamente humanitario frente a la crisis social generada por los bloqueos.

Según explicó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, la iniciativa no contempla medidas restrictivas propias de periodos de excepción aplicados en el pasado, sino acciones orientadas a restablecer derechos fundamentales afectados por los cortes de ruta.

“Es un proyecto de ley que está en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y tiene un enfoque absolutamente humanitario”, afirmó la autoridad.

Posible Estado de Excepción

Paredes señaló que el objetivo principal es garantizar el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la libre circulación, además de evitar que continúen registrándose fallecimientos y perjuicios económicos como consecuencia de los bloqueos.

“No puede volver a suceder que muera gente en los bloqueos”, remarcó.

La autoridad confirmó que la normativa permitirá coordinar acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía para restablecer el tránsito y el abastecimiento, priorizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Convocan a sectores sociales

Asimismo, indicó que se convocará a instituciones como la Cruz Roja, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y representantes de las iglesias para acompañar cualquier operativo que se realice en el marco de la propuesta.

El proyecto fue enviado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y, según el Gobierno, busca responder a la emergencia que atraviesan especialmente La Paz y El Alto, donde la falta de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno ha agravado la situación de miles de familias.

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