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La Paz: Vecinos de zona sur recolectan firmas para que se declare Estado de Excepción

Los residentes de La Paz exigen al Gobierno garantizar abastecimiento, seguridad y transparencia tras 32 días de bloqueos.

Red Uno de Bolivia

01/06/2026 20:04

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Foto: Vecinos en recolección de firmas
La Paz

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Un grupo de vecinos autoconvocados de la zona sur inició este lunes la recolección de firmas para solicitar al Gobierno que declare un estado de excepción debido a los efectos de los prolongados bloqueos que afectan la ciudad de La Paz.

“Somos vecinos que estamos cansados de la situación y estamos tratando de organizarnos para que nuestra voz llegue al presidente”, señalaron los organizadores.

La actividad se desarrolla de manera presencial y digital, permitiendo que los ciudadanos firmen a través de correo electrónico o formularios físicos, garantizando la validez de cada registro. Esta mañana los vecinos se concentraron en la calle Colón, frente a la alcaldía, y por la tarde continuaron en la calle 22 de Achumani, mientras otros grupos realizan la recolección en San Miguel y zonas aledañas.

Pliego petitorio

Los autoconvocados presentaron un pliego de demandas que incluye:

  • Garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos
  • Controlar los precios de productos básicos
  • Reforzar la seguridad ciudadana
  • Transparentar la ayuda humanitaria
  • Reparar los daños ocasionados por los bloqueos

“La recolección es sencilla, digital y presencial, para que todas las personas puedan participar, incluso quienes no pueden acercarse físicamente”, explicaron los vecinos.

La iniciativa busca presionar al Gobierno para que adopte medidas urgentes que mitiguen los efectos de los bloqueos y restablezcan la normalidad en la capital.

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