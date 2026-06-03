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Justiniano como nuevo ministro de Defensa: “La tarea inmediata es recuperar la normalidad”

La nueva autoridad aseguró que trabajará para restablecer el abastecimiento, la circulación y la tranquilidad de la población, en medio de los conflictos y bloqueos que afectan al país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/06/2026 12:42

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Foto: Nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Red Uno.
Bolivia

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Durante su posesión como ministro de Defensa, Ernesto Justiniano afirmó que asume el cargo con “serenidad, firmeza y sentido de urgencia”, en un contexto marcado por más de un mes de conflictos y bloqueos en diferentes regiones del país.

La autoridad señaló que la prioridad inmediata será contribuir a la recuperación de la normalidad, garantizando rutas transitables, abastecimiento, atención médica, trabajo y seguridad para la población.

“Hay hogares cansados, productores que no pueden mover sus alimentos, trabajadores que no pueden llegar a sus fuentes laborales y pacientes que necesitan atención médica. Entendemos su preocupación”, manifestó.

Justiniano advirtió que el bloqueo de rutas estratégicas y la interrupción del abastecimiento generan condiciones que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Avances contra el narcotráfico

Asimismo, destacó su experiencia en la lucha contra el narcotráfico durante su gestión en el Ministerio de Gobierno y aseguró que trabajará en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones del Estado para fortalecer la seguridad y el orden público.

La nueva autoridad remarcó que el diálogo debe mantenerse abierto, pero sostuvo que las medidas de presión no pueden poner en riesgo la salud, el abastecimiento, la circulación y la seguridad de las familias bolivianas.

“Bolivia necesita paz, presencia del Estado, abastecimiento, seguridad y convivencia democrática. Firmeza con legalidad no es abuso, y diálogo con responsabilidad no es debilidad”, afirmó.

Finalmente, ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas y al presidente Rodrigo Paz, asegurando que trabajará para recuperar la estabilidad y proteger a la población en el marco de la Constitución.

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