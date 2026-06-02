Presionan por corredores humanitarios y piden a Paz liderar diálogo con sectores movilizados

La crisis generada por los bloqueos continúa provocando preocupación en distintos sectores del país. Mientras organizaciones sociales analizan la habilitación de corredores humanitarios para el traslado de insumos esenciales, legisladores de oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de retomar el diálogo para encontrar una salida al conflicto.

Corredores humanitarios

La diputada de Alianza Popular, Basilia Cruz, señaló que los sectores movilizados deben acatar la determinación asumida en ampliados respecto a permitir el paso de ayuda humanitaria, remarcando que no puede existir una confrontación entre el campo y la ciudad.

Por su parte, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bertha Gutiérrez, pidió que se habiliten corredores humanitarios debido a la delicada situación que atraviesan hospitales y pacientes que requieren medicamentos y oxígeno. La legisladora afirmó que en algunos puntos de bloqueo en Potosí ya se estaría permitiendo el tránsito de forma parcial.

“Es necesario que lleguen los oxígenos y los medicamentos a los hospitales. No podemos dejar desatendidos a los enfermos”, manifestó.

Diálogo en cuarto intermedio

En la Asamblea Legislativa, parlamentarios de diferentes fuerzas políticas cuestionaron que el diálogo impulsado por la Vicepresidencia, con mediación de la Iglesia Católica, continúe en cuarto intermedio y sin fecha para su reinstalación. Ante este escenario, pidieron al presidente del Estado asumir un rol más activo en la búsqueda de consensos.

Desde la Alianza Popular señalaron que, si es necesario, el mandatario debería acudir directamente a las bases movilizadas para promover una solución al conflicto, aunque insistieron en que cualquier convocatoria debe realizarse de manera formal para que sea considerada por las organizaciones sociales.

Garantías para el diálogo

La diputada oficialista Ximena Arispe sostuvo que el presidente estaría dispuesto a acudir donde sea necesario para dialogar, aunque advirtió que actualmente no existirían las garantías suficientes debido a la tensión existente en los puntos de movilización.

Entretanto, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, aseguró que diversos organismos internacionales y países conocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover el diálogo, destacando que la administración nacional ha insistido reiteradamente en una salida concertada a la crisis.

La autoridad lamentó que algunos sectores movilizados hayan manifestado públicamente su negativa a participar en espacios de negociación y pidió madurez a los dirigentes para alcanzar acuerdos que permitan superar el conflicto que afecta a diferentes regiones del país.

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