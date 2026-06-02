Maniatados y golpeados: identifican a persona que recibió transferencia de Bs 117.000 tras violento atraco

La Policía informó que logró identificar a la persona que recibió una transferencia bancaria de 117.000 bolivianos realizada bajo amenazas durante el violento atraco que sufrió una familia en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, explicó que el hecho ocurrió la noche del 30 de mayo, cuando las víctimas se encontraban descansando en su domicilio. Según las declaraciones recogidas durante la investigación, tres delincuentes ingresaron a la vivienda y redujeron a la familia.

“Sí, efectivamente, el 30 de mayo, en horas de la noche, cuando esta familia se encontraba pernoctando en su domicilio particular, habrían ingresado tres personas, las cuales procedieron a maniatar a las personas”, señaló la autoridad policial.

De acuerdo con el informe, los asaltantes obligaron a una de las víctimas a desbloquear su teléfono celular y realizar una transferencia bancaria de 117.000 bolivianos a una cuenta determinada. Además, se llevaron otros 33.000 bolivianos en efectivo, sumando un perjuicio económico de aproximadamente 150.000 bolivianos.

Tras concretar el robo, los delincuentes abandonaron el lugar. Las víctimas denunciaron inmediatamente el hecho, permitiendo que los investigadores iniciaran las pesquisas para identificar a los responsables.

“Ya tenemos identificada a la persona a quien se había realizado la transferencia”, afirmó Gómez, quien destacó que este hallazgo representa un avance importante dentro de la investigación.

La autoridad agregó que actualmente se desarrollan las acciones necesarias para ubicar y aprehender a la persona identificada, con el objetivo de esclarecer el caso y determinar el grado de participación que tuvo en el atraco.

“Estamos en este proceso de investigación para lograr la aprehensión de la persona y de esta manera ponerla a disposición de la autoridad competente”, manifestó.

El caso generó preocupación en la zona debido a la violencia empleada por los delincuentes, quienes además de maniatar y golpear a los integrantes de la familia, habrían amenazado con atentar contra la vida de una de sus hijas. Como consecuencia del traumático episodio, las víctimas incluso optaron por abandonar la vivienda donde ocurrió el asalto.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los demás involucrados en este hecho delictivo.

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