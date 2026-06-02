La investigación por el asesinato del joven repartidor Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, reveló que uno de los presuntos implicados en el crimen se acercó a la familia de la víctima para expresar sus condolencias e incluso participó en movilizaciones exigiendo justicia, pese a estar vinculado al atraco que terminó con su muerte.

La mañana del lunes 1 de junio, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecutaron un operativo que permitió la aprehensión de dos personas vinculadas con el asesinato ocurrido el pasado 20 de mayo en el municipio de Montero.

De acuerdo con el fiscal Luis Alberto La Fuente, existen tres personas plenamente identificadas por este caso. Dos de ellas ya fueron capturadas y prestaron su declaración informativa ante la Policía.

"Se tienen identificadas a tres personas, dos de las órdenes de aprehensión ya han sido ejecutadas, se les tomó la declaración informativa policial y ambos aprehendidos han reconocido que participaron en el hecho", informó la autoridad.

Las investigaciones establecieron que los implicados consumían bebidas alcohólicas entre el 19 y el 20 de mayo, horas antes del crimen. Sin embargo, las pesquisas continúan debido a que uno de los sospechosos permanece prófugo y el arma utilizada en el asesinato aún no ha sido recuperada.

Pablo Alexis Claros Barriga trabajaba como repartidor y perdió la vida durante un violento asalto relacionado con el robo de su motocicleta, su principal herramienta de trabajo. Lo que inicialmente fue un atraco terminó convirtiéndose en un homicidio que generó indignación y consternación entre los habitantes de Montero.

Días después del crimen, la motocicleta de la víctima fue encontrada abandonada entre matorrales, un hallazgo que resultó clave para orientar las investigaciones y dar con el paradero de los sospechosos.

Uno de los aspectos que más ha impactado a familiares y vecinos es que uno de los ahora aprehendidos habría asistido a los actos de duelo, compartiendo con allegados de la víctima y participando en marchas que exigían el esclarecimiento del caso, sin levantar sospechas sobre su presunta participación en el hecho.

La Felcc informó que las investigaciones continúan para reconstruir completamente lo sucedido, establecer el grado de participación de cada involucrado y capturar al tercer sospechoso.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Pablo Alexis Claros Barriga mantienen su pedido de justicia y exigen que todos los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley.

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