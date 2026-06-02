Montero: Vecinos impiden el traslado de acusados de asesinar a un delivery en Montero

Momentos de extrema tensión se vivieron en Montero cuando un grupo de personas intentó linchar al presunto asesino de un delivery en el instante en que la Felcc trasladaba al sospechoso. Ante el inminente peligro de justicia por mano propia, los efectivos policiales tuvieron que intervenir de urgencia y pidieron a la multitud que se retirara del lugar.

La indignación de los repartidores y allegados al fallecido estalló tras conocerse la identidad de los capturados, quienes tuvieron que ser fuertemente resguardados para evitar una tragedia mayor durante el operativo de traslado. La turba exigía que los acusados no recibieran ningún tipo de protección y pagaran por el crimen cometido.

Revelaciones y exigencias de la familia

"El comandante nos dijo que son ellos los que asesinaron a mi sobrino; pedimos justicia, que se les dé la pena máxima y que todo el proceso se haga aquí, no en Santa Cruz", manifestó una familiar de la víctima notablemente afectada. La allegada relató que el joven estaba a punto de graduarse profesionalmente y tenía un futuro brillante por delante.

"Uno de los aprehendidos es delivery, sus compañeros lo reconocieron, él trabajaba en la competencia", denunció la mujer, revelando además la existencia de una grabación clave. "En un video decía: 'me reconoció, disparale'; el tercero involucrado parece que está en Chile, exigimos que lo metan preso", concluyó.

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