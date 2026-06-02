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Fallece el hombre que fue linchado y quemado vivo en Shinahota

La víctima, que era acusada del robo de un vehículo, no resistió a las graves quemaduras tras permanecer dos días internada. La Policía tipificó el caso como asesinato.

Milen Saavedra

01/06/2026 22:26

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Fallece el hombre que fue linchado y quemado vivo en Shinahota
Cochabamba, Bolivia

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El trópico cochabambino vuelve a ser escenario de un hecho de sangre. El hombre que fue brutalmente golpeado y prendido fuego por una turba de pobladores en el municipio de Shinahota falleció este lunes debido a la extrema gravedad de sus heridas, confirmaron fuentes médicas y policiales.

La víctima se encontraba recibiendo atención médica de emergencia desde el pasado sábado en un hospital de Villa Tunari. Presentaba quemaduras profundas que afectaban a la gran parte de su cuerpo y, pese a los esfuerzos del personal de salud por estabilizarlo, el daño en su organismo resultó irreversible, reportándose su deceso a primeras horas de este lunes.

El violento incidente se registró el pasado sábado 30 de mayo, bajo las siguientes circunstancias:

  • La acusación: Un grupo de pobladores de Shinahota retuvo al hombre tras sospechar que estaba vinculado al robo de un vehículo motorizado en la zona.

  • El traslado y agresión: En lugar de entregarlo a las autoridades, la turba lo trasladó por la fuerza a un sector alejado del municipio. Allí fue sometido a una severa golpiza.

  • El ataque con combustible: Los agresores utilizaron combustible para rociar a la víctima y prenderle fuego viva.

  • El abandono: Tras el ataque, el hombre fue abandonado con vida a un costado de la carretera, lugar donde fue rescatado y posteriormente evacuado de urgencia al centro de salud.

Luego de confirmarse el fallecimiento de la víctima, la Policía Boliviana y el Ministerio Público reconfiguraron el caso. Las investigaciones, que inicialmente buscaban esclarecer las lesiones y el intento de linchamiento, ahora se ejecutan bajo la tipificación del delito de asesinato.

Al momento, las autoridades policiales continúan con las primeras indagaciones y la toma de testimonios en el lugar del hecho para identificar a los instigadores y autores materiales de este linchamiento.

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