Cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana (tres mujeres y un varón) fueron detenidos por la Gendarmería Nacional Argentina tras descubrirse que viajaban con 376 cápsulas de cocaína ingeridas en sus estómagos. El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, en la provincia de Tucumán.

El hecho fue descubierto por el personal del Escuadrón 55 “Tucumán” durante un control de rutina a un autobús de transporte de pasajeros de larga distancia que había iniciado su itinerario en la provincia fronteriza de Jujuy.

Fotos: www.argentina.gob.ar

El nerviosismo delató a los denominados "cápsuleros"

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades argentinas, al momento de revisar la documentación de los pasajeros, los gendarmes notaron un evidente estado de nerviosismo en los cuatro bolivianos, sumado a serias inconsistencias en los papeles que presentaron.

Ante la sospecha de estar frente a un caso de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de "mulas" o "cápsuleros" —una práctica que pone en extremo riesgo la vida de quienes la realizan—, los uniformados procedieron al traslado inmediato de los involucrados al Centro de Salud de la ciudad de Tucumán.

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En el nosocomio local se les practicaron placas radiográficas de urgencia, las cuales confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el tracto digestivo de los cuatro sospechosos.

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Incautación y situación legal

Los ciudadanos bolivianos quedaron internados bajo estricta observación médica hasta que lograron evacuar la totalidad de las sustancias. Tras el conteo y pesaje oficial, las autoridades confirmaron el decomiso de:

376 cápsulas de estupefacientes.

Un peso total de 4 kilos con 97 gramos de cocaína.

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La modalidad de ingesta es una de las más perseguidas debido a la alta tasa de mortalidad que presenta si tan solo una de las cápsulas llega a reventar dentro del organismo.

En el caso tomó intervención el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, el cual dispuso el secuestro inmediato de la droga y de todos los elementos de interés para la investigación. Por su parte, los cuatro compatriotas permanecen bajo detención y serán procesados en territorio argentino por infracción a la Ley de Drogas N° 23.737 de ese país.

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