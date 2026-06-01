TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Repartidores anuncian que continuarán los patrullajes en distintos barrios de la ciudad

Los deliverys sostienen que los recorridos buscan identificar zonas inseguras y alertar sobre hechos delictivos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/06/2026 8:28

Agregar Reduno en
Deliverys hallan armas blancas durante rastrillajes en diferentes zonas de la ciudad
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los deliverys retomaron los patrullajes y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar a presuntos delincuentes que, según denuncian, estarían involucrados en robos de celulares y otros hechos delictivos.

Durante los recorridos, los repartidores aseguraron haber encontrado a varias personas portando armas blancas en calles, canales y otros espacios públicos.

“Hemos pasado por toda la ciudad, hemos logrado encontrar múltiples personas en las calles, en los canales y en distintos lugares con armas cortopunzantes, con cuchillos, con tijeras”, afirmó uno de sus representantes.

Según el sector, más de 30 armas blancas fueron recolectadas y posteriormente entregadas de manera simbólica en instalaciones de la Felcc.

“Más de 30 armas blancas las hemos ido a dejar en las puertas de la Felcc para decirles simbólicamente a los policías que hagan su trabajo cuidando a la ciudadanía y no esperen que nosotros lo hagamos por ellos”, sostuvo.

Ratificaron que continuarán realizando estos patrullajes en diferentes zonas de la ciudad. “Vamos a seguir firmes, vamos a hacer su trabajo de la Policía”.

La movilización se desarrolla mientras 11 deliverys permanecen aprehendidos y aguardan su audiencia cautelar programada para este lunes. Sus compañeros anunciaron que acudirán a respaldarlos durante la jornada judicial. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD