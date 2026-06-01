Repartidores anuncian que continuarán los patrullajes en distintos barrios de la ciudad

Los deliverys retomaron los patrullajes y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de identificar a presuntos delincuentes que, según denuncian, estarían involucrados en robos de celulares y otros hechos delictivos.

Durante los recorridos, los repartidores aseguraron haber encontrado a varias personas portando armas blancas en calles, canales y otros espacios públicos.

“Hemos pasado por toda la ciudad, hemos logrado encontrar múltiples personas en las calles, en los canales y en distintos lugares con armas cortopunzantes, con cuchillos, con tijeras”, afirmó uno de sus representantes.

Según el sector, más de 30 armas blancas fueron recolectadas y posteriormente entregadas de manera simbólica en instalaciones de la Felcc.

“Más de 30 armas blancas las hemos ido a dejar en las puertas de la Felcc para decirles simbólicamente a los policías que hagan su trabajo cuidando a la ciudadanía y no esperen que nosotros lo hagamos por ellos”, sostuvo.

Ratificaron que continuarán realizando estos patrullajes en diferentes zonas de la ciudad. “Vamos a seguir firmes, vamos a hacer su trabajo de la Policía”.

La movilización se desarrolla mientras 11 deliverys permanecen aprehendidos y aguardan su audiencia cautelar programada para este lunes. Sus compañeros anunciaron que acudirán a respaldarlos durante la jornada judicial.

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