Escasez de combustible desata nuevas amenazas de protesta en La Paz y El Alto

Choferes movilizados en La Paz advirtieron este domingo con bloquear surtidores de GNV si el Gobierno no asume acciones inmediatas para solucionar el desabastecimiento de carburantes que afecta a La Paz y El Alto.

La protesta se instaló en la avenida Montes, donde transportistas bloquearon ambos carriles tras denunciar que llevan hasta tres días y tres noches haciendo fila para cargar gasolina, soportando bajas temperaturas y durmiendo a la intemperie.

“Estamos tres días y tres noches peregrinando, durmiendo en la lluvia, en el frío. Necesitamos soluciones ya”, reclamó uno de los conductores afectados.

Durante la medida de presión, varios choferes anunciaron que se organizan para trasladarse a distintas estaciones de servicio de GNV e impedir la carga como forma de protesta, al considerar que la crisis de abastecimiento se ha vuelto insostenible.

“Vamos a cerrar todos los surtidores a gas. No vamos a esperar más”, advirtió otro transportista, quien además cuestionó la ausencia de dirigentes del sector para dar respuestas concretas.

Largas filas en El Alto

La escasez de combustible también provocó extensas filas en estaciones de servicio de El Alto, donde incluso familias enteras permanecen dentro de sus vehículos durante horas, e incluso noches, a la espera de carburante.

Los choferes atribuyen la crisis a los bloqueos instalados en rutas estratégicas que impiden la salida de cisternas desde Senkata y obstaculizan el ingreso de combustible desde otras regiones y países. Mientras tanto, exigen una respuesta inmediata de las autoridades para evitar una mayor radicalización de las protestas.

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