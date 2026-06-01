Motociclista sale expulsado por los aires tras chocar contra camión varado en bloqueo de San Julián

Un motociclista de 24 años resultó gravemente herido luego de impactar contra un camión de alto tonelaje que permanecía detenido en un punto de bloqueo en el municipio de San Julián.

El hecho se registró la madrugada de este lunes en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni. De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo pesado se encontraba varado sobre la vía y presuntamente no contaba con señalización visible, situación que habría dificultado que el conductor de la motocicleta pudiera advertir su presencia a tiempo.

Operador de maquinaria de 24 años queda gravemente herido tras accidente en San Julián. FOTO: Rubén Velarde.

La víctima, identificada como un joven de Villa Paraíso y de ocupación operador de maquinaria, chocó violentamente contra la parte posterior del camión. A consecuencia del fuerte impacto, salió expulsado por los aires y cayó sobre la carretera.

Según los primeros informes, el motociclista sufrió una grave lesión en la cabeza y permanecía en estado crítico al momento de recibir asistencia. Testigos del accidente alertaron a los equipos de emergencia, que llegaron hasta el lugar para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, una ambulancia trasladó al herido a un centro médico, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Efectivos policiales también se constituyeron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, así como determinar posibles responsabilidades.

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