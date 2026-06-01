Santa Cruz: Productores rematan el kilo de queso desde los Bs 36 debido a los bloqueos

La acumulación de queso provocada por los bloqueos de carreteras está generando una sobreoferta del producto en Santa Cruz. Distribuidores instalaron puntos de venta en el mercado Los Bosques, en la zona del quinto anillo y doble vía a La Guardia, donde ofrecen distintas variedades a precios reducidos para evitar pérdidas.

Los comercializadores señalaron que no pueden trasladar su producción hacia el occidente del país debido a las restricciones en las rutas, situación que los obliga a vender rápidamente grandes cantidades de queso almacenado en camiones y contenedores.

“Nos vemos afectados por el tema de los bloqueos, ya que nuestro producto no puede salir hacia el occidente del país”, manifestó uno de los distribuidores durante la venta directa al público.

Entre los productos ofertados se encuentran quesos provenientes de Río Grande, San Javier y Charagua, además de mozzarella, queso cheddar y mantequilla. Los vendedores aseguran que se trata de productos frescos elaborados el mismo día.

“La verdad que estamos siendo perjudicados por el bloqueo y tenemos bastante queso”, afirmó la comerciante al mostrar los vehículos cargados con la mercadería que permanece sin poder ser distribuida a otros departamentos.

El kilo de queso se comercializa entre Bs 36 al por mayor y Bs 37 al detalle, atrayendo a numerosos compradores que adquieren el producto por molde y en grandes cantidades.

Los productores indicaron que la liquidación busca evitar que la mercadería se deteriore por el tiempo de almacenamiento, mientras persisten los bloqueos en diferentes puntos del país.

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