Mujer dio a luz en el ingreso de un hospital en Santa Cruz

Una mujer dio a luz en plena vía pública cuando intentaba ingresar a un centro médico ubicado en la zona del primer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió la mañana de este lunes, cuando la paciente llegó en trabajo de parto y fue auxiliada inicialmente por un transeúnte.

El hombre que prestó ayuda fue identificado como Bonifacio Ochoa, quien relató los momentos vividos antes del nacimiento.

“La señora estaba dolorida; pensé que tenía problemas de vesícula, ella gritaba y gritaba y se agarró de la reja de ingreso, gritó, botó el líquido y salió el niño”, contó.

Ochoa explicó que la mujer se encontraba acompañada de su hija. "La mandé a traer la silla de ruedas, de ahí la llevamos a la Caja Nacional”, explicó. “Su manta me entregó la señora y ahí la agarré”, añadió.

En el video se observa al hombre auxiliando a la mujer durante el parto, hasta la llegada de una enfermera y personal médico con una silla de ruedas, quienes la trasladan de inmediato al centro de salud con su bebé en brazos.

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