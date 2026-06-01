Felcc aprehende al presunto asesino del delivery Pablo Claros en Montero

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió la mañana de este lunes al presunto autor del robo de una motocicleta y asesinato del delivery Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, crimen ocurrido el pasado 20 de mayo en el municipio de Montero.

De acuerdo con el reporte policial, el operativo se desarrolló en la zona del Distrito Municipal N.º 3, donde los investigadores lograron ubicar y capturar a uno de los principales sindicados por su presunta participación en el hecho delictivo.

Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado a dependencias policiales, mientras continúa el proceso investigativo y será puesto a disposición del Ministerio Público.

La víctima, identificada como Pablo Alexis Claros Barriga, trabajaba como repartidor y perdió la vida durante un hecho relacionado con el robo de su motocicleta. Días después del crimen, el vehículo fue hallado abandonado entre matorrales, elemento que formó parte de las investigaciones que permitieron dar con el paradero del sospechoso.

La Felcc informó que las pesquisas continúan para esclarecer completamente las circunstancias del asesinato y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

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