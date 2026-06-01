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Joven sufre quemaduras de tercer grado tras manipular fuego mientras consumía bebidas alcohólicas

Según el relato brindado por los acompañantes, los tres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y jugando con fuego cuando ocurrió el accidente que provocó graves lesiones en la víctima.

Charles Muñoz Flores

01/06/2026 17:19

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Mezcla de alcohol y fuego termina con un joven gravemente herido. FOTO: Imagen referencial.

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Un hombre de 28 años fue ingresado a la sala de emergencias con quemaduras de tercer grado luego de un incidente registrado en un inmueble ubicado en la calle Final La Paz N.º 30 en Potosí.

El paciente fue identificado como Daniel J.J., de 28 años, quien fue trasladado al centro médico por sus amigos Marco Antonio V.L. y Juan P.C., ambos también de 28 años, de acuerdo con el reporte policial.

Mezcla de alcohol y fuego termina con un joven gravemente herido. FOTO: Comando de la Policía de Potosí.

Según el relato brindado por los acompañantes, los tres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y jugando con fuego cuando ocurrió el accidente que provocó graves lesiones en la víctima.

Tras ser evaluado por el personal médico, Daniel fue diagnosticado con quemaduras de tercer grado, por lo que recibió atención especializada de emergencia.

Las circunstancias exactas del hecho aún no fueron detalladas, mientras se espera conocer la evolución del estado de salud del paciente.

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