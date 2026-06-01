Liberan a repartidores y defensa anuncia pedido de resarcimiento por motocicletas dañadas

El Juzgado de Instrucción ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra dispuso este lunes la libertad de los once repartidores que fueron aprehendidos durante los enfrentamientos registrados la madrugada del pasado sábado en inmediaciones de la comunidad ayorea, en la zona de la Villa Primero de Mayo.

La determinación fue asumida durante una audiencia virtual en la que la autoridad jurisdiccional valoró los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa de los investigados. Como resultado, el juez ordenó la libertad de los acusados bajo la aplicación de medidas de carácter personal.

Entre las disposiciones establecidas, los once repartidores deberán presentarse una vez por semana para firmar el libro de control correspondiente y evitar involucrarse en hechos que generen nuevos conflictos o enfrentamientos con efectivos policiales.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la imputación por los presuntos delitos de robo agravado, asociación delictuosa y obstrucción al trabajo policial. Asimismo, solicitó la aplicación de medidas cautelares que incluían presentación periódica ante el juzgado y la Fiscalía, registro biométrico, arraigo, prohibición de salir del país o del departamento, restricción para concurrir a determinados lugares de expendio de bebidas alcohólicas y la imposición de fianzas económicas y personales.

Sin embargo, el juez resolvió conceder la libertad a los investigados bajo las medidas personales establecidas, limitándose a los requerimientos planteados por el Ministerio Público.

Por su parte, la defensa de los repartidores rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía y anunció que impulsará acciones para solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados durante los enfrentamientos. Según los abogados, algunos repartidores resultaron golpeados y varias motocicletas sufrieron daños materiales durante la intervención policial.

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