Cansados de los robos, deliverys buscan organizar una guardia de seguridad departamental, según abogada

Los repartidores de aplicaciones en Santa Cruz avanzan en la conformación de una “guardia departamental de seguridad delivery”, según informó este lunes Yamile Tomichá, abogada de los trabajadores que fueron aprehendidos tras los enfrentamientos registrados en la Villa Primero de Mayo durante operativos realizados por grupos autoconvocados.

La jurista explicó que actualmente realiza la defensa legal de 13 personas que fueron aprehendidas luego de los incidentes ocurridos durante las movilizaciones de repartidores que buscaban identificar y capturar a presuntos delincuentes, argumentando que actúan ante la creciente inseguridad que afecta al sector.

“Nosotros estamos haciendo la representación legal de los 13 aprehendidos que hay por autoconvocarse ellos y hacer el trabajo de la Policía. De los 13 aprehendidos, 11 son personas mayores y dos adolescentes que el día de ayer obtuvieron su libertad pura y simple”, señaló Tomichá durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno.

La abogada cuestionó el accionar policial durante los operativos realizados en la zona de los ayoreos, donde se produjeron enfrentamientos entre repartidores y presuntos delincuentes. Según sostuvo, entre los arrestados existen personas que no participaron en los hechos.

“Han aprehendido a personas inocentes, a un dueño de tienda que fue golpeado y presenta lesiones en el rostro. También a una pareja que se dirigía a su fuente laboral”, afirmó.

Tomichá indicó que solicitarán la libertad de los 11 adultos que permanecen aprehendidos, quienes enfrentan acusaciones por presuntos delitos de robo agravado, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y obstrucción a la función policial.

Respecto al origen de las movilizaciones, la jurista señaló que la reacción de los repartidores surgió tras varios hechos delictivos registrados en los últimos días, entre ellos el asalto a una trabajadora delivery y el ataque con arma blanca a otro repartidor.

“Se sienten desprotegidos por la misma Policía”, manifestó la defensa legal al explicar las razones que llevaron a los trabajadores a organizarse.

En ese contexto, Tomichá reveló que los repartidores analizan formalizar una organización de seguridad propia. “Ellos son autoconvocados y están armando una guardia departamental de seguridad delivery”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es que esta iniciativa pueda constituirse legalmente mediante una resolución administrativa y trabajar de manera coordinada con la Policía. Añadió que el grupo ya cuenta con un nombre y un logotipo, por lo que el siguiente paso será consolidar su estructura organizativa.

“Lo único que queda es estructurarlo para que puedan trabajar con la Policía y que la Policía les dé el respaldo y el apoyo”, sostuvo.

Mientras tanto, los 11 repartidores continúan en audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica.

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