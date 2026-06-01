Dinamita, fogatas y llantas quemadas: bloqueos dañan la ruta Oruro-Cochabamba

La carretera Oruro–Cochabamba registra daños de consideración a raíz de los bloqueos instalados en distintos puntos del tramo, donde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) denunció el uso de explosivos, quema de llantas y fogatas sobre la plataforma asfáltica, además del desprendimiento de rocas que afectan la infraestructura vial.

Según la entidad, estas acciones no solo interrumpen la circulación normal entre el occidente y el eje central del país, sino que también generan deterioros que implicarán trabajos de emergencia y mayores costos de reparación para el Estado, al no estar previstos en los planes regulares de mantenimiento de la Red Vial Fundamental.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, llamó a priorizar el diálogo con los sectores movilizados y a evitar daños a bienes públicos, señalando que las demandas sociales deben canalizarse por vías de concertación.

Desde la gerencia regional de la ABC en Oruro, su responsable, Igor Murillo, advirtió que la situación es especialmente crítica en varios sectores de la ruta, donde los bloqueos han derivado en afectaciones directas a la estructura de la carretera.

Los reportes de las microempresas encargadas del monitoreo vial señalan daños en distintos tramos del recorrido. En Aranjuez y Japo Kasa se registró la quema de llantas y fogatas sobre el asfalto, lo que habría provocado deformaciones en la vía. A ello se suma el desplazamiento de barreras de seguridad tipo New Jersey en la doble vía Caracollo–Confital–Bombeo.

En tanto, en Sayari, Tukiñ y Cruce Tacopaya, la ABC denunció el uso de dinamita para provocar la caída de rocas hacia la plataforma vial, generando riesgos para los usuarios y afectando la estabilidad de los taludes.

La institución advirtió que el deterioro podría agravarse una vez concluyan las medidas de presión, debido a la posible aparición de baches de gran tamaño, acumulación de material rocoso, daños en señalización y otros problemas que requerirán intervención urgente para restablecer la transitabilidad.

El ministro Zamora pidió a la población cuidar la infraestructura caminera, recordando que su preservación es clave para la conectividad, el desarrollo económico y la seguridad vial del país.

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