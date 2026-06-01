¡Se prevén lluvias y temperaturas de hasta 33 °C! Así se comportará el clima esta semana en Santa Cruz

La primera semana de junio estará marcada por condiciones climáticas variables en el departamento de Santa Cruz, con probabilidad de lluvias débiles hasta el miércoles, alternancia de vientos del sur y del norte, y un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

De acuerdo con el reporte agrometeorológico N° 255, correspondiente del 1 al 7 de junio de 2026 y elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las corrientes de aire del sur y del norte se alternarán hasta el miércoles 3 de junio, generando mañanas frescas y tardes cálidas en gran parte del departamento.

El Señor del Clima explicó que, a partir del jueves 4 de junio, los vientos del norte se consolidarán con mayor intensidad, provocando un incremento gradual de las temperaturas máximas. Para el viernes se prevén registros de hasta 30°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 26°C en los Valles cruceños, 31°C en Cordillera y hasta 33°C en la Chiquitania.

Respecto a las precipitaciones, se mantiene la probabilidad de lloviznas y lluvias débiles hasta el miércoles en las provincias Andrés Ibáñez, Norte Integrado, Valles cruceños y Cordillera. En contraste, la Chiquitania continuará con condiciones secas y sin probabilidad de lluvias.

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 30°C. Además, se prevén ráfagas del norte de hasta 60 kilómetros por hora hacia el domingo, luego de varios días de vientos moderados del sur.

Los Valles cruceños registrarán mínimas de 8°C y máximas de 26°C, con nubosidad variable y posibilidad de lluvias ligeras durante la semana. En esta región también se esperan ráfagas del norte de hasta 40 kilómetros por hora.

Por su parte, la provincia Cordillera alcanzará temperaturas máximas de 31°C, con ráfagas del norte de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en los municipios de Cabezas y Charagua. Las lluvias débiles estarán presentes hasta mediados de semana.

En la Chiquitania, las temperaturas fluctuarán entre los 17°C y 33°C, acompañadas de vientos del norte superiores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en esta región.

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