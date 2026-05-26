TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Planes para el Día de la Madre? Este es el pronóstico del clima para el 27 de mayo en Santa Cruz

Los datos del tiempo para el departamento cruceño ya anticipan cómo estarán las temperaturas y hay un detalle que llama la atención.

Charles Muñoz Flores

26/05/2026 16:01

Agregar Reduno en
El ‘Señor del Clima’ prevé cambios de viento y ascenso de temperaturas en Santa Cruz. FOTO: CHARMUF. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Las familias que planean celebrar el Día de la Madre al aire libre en Santa Cruz podrán disfrutar de jornadas templadas y con temperaturas agradables, aunque las mañanas continuarán frescas hasta mediados de semana, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Alpire informó que este martes se registraron temperaturas entre 16°C y 23°C, mientras que para el miércoles 27 de mayo se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 26°C.

“Hoy amanecimos con una temperatura mínima de 16° y máxima de 23°C. Mañana miércoles vamos a tener 16°C y 26°C. El jueves ya empieza a subir la temperatura con 17°C y 29°C, además de vientos del norte”, explicó.

El también director del programa ‘Señor del Clima’ señaló que los vientos del sur permanecerán hasta el miércoles y luego ingresarán corrientes cálidas del norte, elevando gradualmente las temperaturas.

Para el viernes se espera la jornada más cálida de la semana, con temperaturas entre 19°C y 30°C. Sin embargo, el sábado retornarán los vientos del sur, aunque las máximas seguirán siendo agradables, entre 27°C y 28°C durante el fin de semana.

“A partir del jueves tendremos mañanas frescas y tardes calurosas. Entre jueves y domingo las temperaturas serán cálidas, alcanzando hasta 28°C y 30°C”, detalló el experto.

Pronóstico en provincias

En los Valles cruceños se prevén las temperaturas más bajas del fin de semana. Alpire indicó que municipios de altura como Pucará y Moro Moro podrían registrar mínimas de hasta 8°C.

En contraste, las máximas en los valles llegarán a 25°C en municipios más cálidos como Saipina y Pampa Grande. Además, se anticipan lloviznas o lluvias débiles sectorizadas hasta el domingo.

En la provincia Cordillera las temperaturas oscilarán entre 12°C y 29°C, especialmente en municipios como Cuevo, mientras que en la Chiquitania se prevén mínimas de 16°C y máximas de hasta 32°C entre jueves y viernes, acompañadas también de precipitaciones aisladas.

El reporte concluye que Santa Cruz tendrá mañanas frías y tardes templadas durante el Día de la Madre, con un ascenso progresivo de temperaturas hacia el fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD