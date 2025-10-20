Una celebración familiar por el Día de la Madre en Argentina se tornó en tragedia este domingo, cuando un hombre de 29 años murió asfixiado tras atragantarse con un trozo de asado (carne a la parrilla).

La víctima, identificada por sus iniciales como G.H.M., se encontraba en una vivienda de la localidad de Villanueva, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, compartiendo el tradicional almuerzo dominical.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 14:50 horas mientras el hombre probaba un trozo de la carne que estaba preparando para servir a sus familiares. Repentinamente, la carne obstruyó sus vías respiratorias, provocándole dificultades para respirar y, posteriormente, la pérdida de conocimiento, según informan los medios Crónica y El Editor Mendoza.

Los familiares, en medio de la desesperación, llamaron inmediatamente al servicio de emergencias 911. Al lugar acudieron efectivos policiales que intentaron reanimar a la víctima con maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar).

Poco después, llegó el personal médico del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado), quienes continuaron con las maniobras, pero solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la asfixia.

La Oficina Fiscal de Guaymallén ha tomado intervención en el caso. El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar las pericias correspondientes y determinar oficialmente las circunstancias exactas del deceso, que ha conmocionado a la provincia en un día tradicionalmente dedicado al festejo familiar.

