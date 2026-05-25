Un ‘subibaja’ de temperaturas: Así estará el clima este 27 de mayo, Día de la Madre, en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz de la Sierra para el 27 de mayo, Día de la Madre, estará marcado por mañanas frescas, tardes cálidas y vientos variables, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, quien anticipó una semana con condiciones típicas de otoño y temperaturas que alcanzarán los 30 grados.

Tras varios días de bajas temperaturas en la capital cruceña y otras regiones del departamento, Alpire explicó que desde el jueves 28 de mayo las tardes comenzarán a tornarse cálidas a calurosas, mientras que las mañanas continuarán frescas.

El Señor del Clima indicó que el viernes 29 de mayo se registrarán las temperaturas máximas más elevadas de la semana. En las provincias Andrés Ibáñez y Norte Integrado se prevé una máxima de 30°C, mientras que en la Chiquitania el termómetro podría alcanzar los 32°C.

En los Valles cruceños se esperan temperaturas entre 8°C y 25°C, acompañadas de lloviznas y lluvias débiles. Situación similar se presentará en la Cordillera, donde las máximas llegarán a 29°C.

Asimismo, Alpire señaló que los vientos cambiarán recurrentemente de dirección, alternando entre el norte y el sur durante la semana, aunque se mantendrán con intensidad moderada.

Respecto a las precipitaciones, el pronóstico descarta lluvias para Andrés Ibáñez, Norte Integrado y la Chiquitania, mientras que en los Valles cruceños y Cordillera podrían registrarse lluvias débiles y lloviznas aisladas.

El informe meteorológico abarca del 25 al 31 de mayo y prevé cielos mayormente nublados a parcialmente cubiertos, con algunos periodos despejados en distintas regiones del departamento.

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