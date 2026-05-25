¿Vuelve el calor o continuará el frío? Conozca cómo estará el clima esta semana en Santa Cruz

¿Vuelve el calor a Santa Cruz o continuará el frío? El reporte meteorológico para esta semana anticipa un clima variable y típico de otoño, con mañanas frescas, tardes cálidas y cambios constantes en la dirección de los vientos.

De acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, entre el 25 y el 31 de mayo se registrarán temperaturas en ascenso hacia el final de la semana, especialmente desde el jueves 28, cuando las tardes pasarán de templadas a cálidas e incluso calurosas en algunas regiones del departamento.

El dato más relevante del reporte meteorológico Nº 254 es que el viernes 29 de mayo se presentarán las temperaturas máximas más altas de la semana. En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén hasta 30°C, mientras que en la Chiquitania el termómetro alcanzará los 32°C. En los Valles cruceños se esperan máximas de 25°C y en Cordillera hasta 29°C.

Hasta el miércoles 27 persistirán las mañanas frías y las tardes templadas. Sin embargo, desde el jueves el ambiente comenzará a tornarse más cálido, aunque las primeras horas del día seguirán siendo frescas.

Otro factor que marcará la semana será el comportamiento de los vientos, que cambiarán recurrentemente entre el norte y el sur, generando variaciones en la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, el informe señala que serán de baja intensidad. Los Valles Cruceños y la región de Cordillera podrían registrar lloviznas y lluvias débiles, mientras que Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y la Chiquitania permanecerán sin precipitaciones.

Por regiones, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8°C en los Valles cruceños y los 16°C en Andrés Ibáñez y la Chiquitania. Además, se prevé un cielo mayormente nublado a parcialmente cubierto, con algunos periodos despejados durante la semana.

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