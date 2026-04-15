¿Hasta cuándo lloverá en Santa Cruz? El pronóstico para este miércoles y los próximos días

El ingreso de un frente frío leve marcará un cambio en las condiciones climáticas de Santa Cruz de la Sierra y todo el departamento este miércoles 15 de abril, con precipitaciones que podrían variar de moderadas a fuertes, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El también conocido como el ‘Señor del Clima’, explicó que el ingreso de este sur leve generará una jornada mayormente nublada, acompañada de lluvias generalizadas que se extenderán hasta el jueves. Este comportamiento forma parte de una semana marcada por cambios bruscos en el tiempo.

La denominada “hoja de ruta climática” anticipa que, tras el episodio de lluvias, el viernes 17 de abril retornarán los vientos del norte, lo que provocará un incremento gradual de las temperaturas de cara al fin de semana.

En cuanto a los registros térmicos, se prevé que las temperaturas máximas hasta el sábado 18 alcancen los 31°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 28°C en los valles cruceños, 33°C en la región de Cordillera y hasta 34°C en la Chiquitania.

Durante la semana, además de las lluvias, se han registrado ráfagas de viento que superan los 60 kilómetros por hora en varias regiones, especialmente el martes, considerado un día crítico por la intensidad de los vientos.

Semana inestable y transición estacional

El panorama responde a una etapa de transición hacia el invierno, caracterizada por la alternancia entre calor, vientos intensos del norte y el ingreso de frentes fríos leves con lluvias. Este patrón es típico del otoño en la región oriental del país.

En este contexto, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que actualmente se mantiene una fase neutra entre los fenómenos de El Niño y La Niña, lo que sugiere un comportamiento climático dentro de parámetros normales durante el otoño e invierno.

Sin embargo, se mantiene una alerta de vigilancia ante la posible formación de El Niño hacia el verano de 2026, fenómeno que podría derivar en temperaturas más elevadas y una sequía prolongada.

Recomendaciones para el sector productivo

Ante este escenario, expertos recomiendan al sector agropecuario tomar previsiones. Entre las principales medidas destacan el almacenamiento de agua aprovechando las lluvias actuales y la generación de reservas de forraje para el ganado, con el fin de mitigar los efectos de una eventual escasez hídrica en los próximos meses.

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