Al menos seis personas fallecieron y quince resultaron heridas este martes al caer por un barranco un autobús de transporte interprovincial que transitaba por una carretera en el noroeste de Bolivia, un suceso por el que las autoridades nacionales habilitaron un vuelo militar para la evacuación de los afectados.

El accidente se produjo en el municipio de Apolo, situado a unos 400 kilómetros al norte de La Paz, en una ruta de difícil acceso que conecta a esa localidad situada en una zona subtropical con la ciudad sede del Gobierno nacional.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado de prensa que "activó un operativo de emergencia" para que un avión se aproxime al lugar del accidente.

Algunas imágenes difundidas en redes sociales mostraron el vehículo en el fondo de un barranco, a varios metros de la vía, y a los heridos asistidos por los lugareños.

Según Defensa, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dispuso "el despliegue de un avión Hércules para realizar el vuelo solidario" debido a las difíciles condiciones de acceso por tierra en la zona, a pedido del alcalde de Apolo, Rully Jiménez.

La acción busca "acelerar el traslado de las víctimas", debido a que el trayecto por tierra puede tardar entre 10 a 11 horas, mientras que por aire el tiempo se reduce a 30 minutos y es posible evacuar a todos en “una sola operación aérea”, dijo el comandante y piloto de la aeronave, Alfredo Hinojosa, citado en la nota.

Por su parte, Jiménez indicó a los medios locales que el accidente se produjo esta madrugada en una ruta que “no está en buenas condiciones” debido a la lluvia, por lo que se instruyó el desplazamiento de ambulancias para llevar a los heridos a Apolo y posteriormente trasladarlos en avión a La Paz.

Según el reporte del alcalde, las labores de rescate continúan, mientras que está pendiente un reporte oficial de la Policía que establezca las posibles causas del accidente.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

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