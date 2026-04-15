Heridos del accidente en Apolo llegan al hospital en medio de desesperación de sus familias

Los heridos del trágico accidente registrado en la ruta hacia Apolo comenzaron a llegar a la ciudad de La Paz, siendo uno de los principales puntos de atención el Hospital Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta.

El arribo de las víctimas se da en medio de escenas de angustia, con familiares que esperan noticias sobre el estado de sus seres queridos tras más de 12 horas desde ocurrido el hecho.

Falta de ambulancias

Familiares denunciaron que ante la falta de ambulancias, se vieron obligados a trasladar a los heridos en vehículos particulares, como vagonetas, para llegar hasta los centros médicos.

“No había ambulancias… hemos tenido que traerlos en movilidades particulares”, relató una familiar, visiblemente afectada.

Según el testimonio, se había anunciado la llegada de varias ambulancias, pero estas no llegaron a tiempo, lo que generó retrasos en la atención de los pacientes.

Espera y desesperación

En puertas del hospital, decenas de familiares permanecen a la espera de la llegada de sus seres queridos, muchos sin información clara sobre su estado de salud.

“Mi esposo está grave, no se mueve… estamos esperando que llegue”, contó una mujer que aguarda noticias tras el traslado aéreo desde Apolo.

La incertidumbre crece con el paso de las horas, mientras continúan llegando heridos a distintos centros médicos de la sede de Gobierno.

Atención médica y derivaciones

Personal de salud trabaja de manera urgente para atender a los pacientes, mientras algunos son derivados a otros hospitales para la realización de exámenes complementarios, como tomografías o estudios especializados.

Esto ha generado que varios familiares no encuentren a sus seres queridos en un solo centro médico, incrementando la preocupación.

Más de 12 horas de espera

De acuerdo con los testimonios, el accidente ocurrió en horas de la madrugada, pero el traslado de los heridos se prolongó durante todo el día debido a las dificultades logísticas y de acceso.

Las familias denuncian que la atención fue tardía y que la evacuación no se realizó en condiciones adecuadas desde un inicio.

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