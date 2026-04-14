Apolo: FAB despliega avión Hércules para evacuar heridos y fallecidos

El operativo aéreo busca reducir tiempos de traslado ante las dificultades de acceso terrestre; al menos seis personas fallecieron y más de 15 resultaron heridas

Tras el trágico embarrancamiento de un bus en la ruta La Paz–Apolo, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) activó un operativo de emergencia con el despliegue de un avión Hércules para evacuar a los heridos y fallecidos. La tragedia, registrada la madrugada de este martes, dejó de manera preliminar seis personas fallecidas y al menos 15 heridas, generando conmoción en la región.

Pedido de apoyo y respuesta inmediata

Ante la magnitud del accidente y las dificultades de acceso por vía terrestre, el alcalde de Apolo, Rully Ciro Jiménez Delboy, solicitó apoyo al Gobierno central para trasladar a los afectados. En respuesta, la FAB dispuso un vuelo solidario para acelerar la evacuación hacia la ciudad de La Paz.

“Se ha instruido apoyar de inmediato. En este momento continúan llegando ambulancias con los heridos”, informó el comandante del grupo aéreo “Diablos Negros”, teniente coronel Alfredo Hinojosa, quien además participa como piloto de la aeronave.

Traslado urgente de víctimas

De acuerdo con reportes preliminares, se prevé el traslado de aproximadamente 15 heridos, entre ellos varios niños, y dos personas fallecidas, aunque la cifra podría variar conforme avancen las tareas de rescate.

“Siguen llegando ambulancias, por lo que el número puede variar”, señaló la autoridad militar, al indicar que el registro de víctimas continúa en actualización.

Reducción de tiempos críticos

El uso del avión Hércules permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, considerando que el trayecto por carretera entre Apolo y La Paz puede tomar entre 10 y 11 horas, mientras que el vuelo se realiza en aproximadamente 30 minutos.

La aeronave tiene capacidad para transportar hasta 74 personas, lo que facilita realizar la evacuación en una sola operación.

Rescate en condiciones difíciles

En el lugar del accidente, las labores de rescate continúan con apoyo de comunarios y ambulancias que trasladan a los heridos hacia centros de salud en Apolo. Las primeras imágenes evidencian que el bus se embarrancó varios metros, lo que obligó a una intervención inmediata de quienes transitaban por la zona.

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