Conductor del bus de Apolo sólo tenía 22 años y no portaba licencia

El trágico accidente registrado en el sector de Tolapampa, en Apolo, que dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, tiene en el centro de la investigación a un conductor de apenas 22 años, quien además no portaba licencia de conducir al momento del hecho.

El joven fue aprehendido y trasladado a un centro médico antes de ser puesto a disposición de las autoridades.

Sin licencia al momento del accidente

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor no contaba con su licencia durante el accidente, aunque él aseguró que el documento se encontraba dentro del bus y se habría extraviado tras el siniestro.

La Fiscalía analiza estos elementos para definir su situación jurídica en las próximas horas.

Versión del conductor

En su declaración, el joven explicó que el accidente ocurrió en el sector conocido como la “Garganta del Diablo”, donde el vehículo habría perdido el control.

“Las llantas traseras empezaron a derrapar… no pude controlar y el bus se embarrancó”, relató, señalando que el motorizado cayó aproximadamente 80 metros.

Heridos en estado delicado

Del total de personas afectadas, 17 resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave y en terapia intensiva.

El resto de los pacientes permanece en observación en el Hospital Nuestra Señora de La Paz, donde reciben atención médica multidisciplinaria.

Atención médica especializada

Según el personal de salud, los heridos están siendo evaluados por distintas especialidades como neurología, cirugía, medicina interna y neurocirugía, a la espera de su evolución.

Dolor de las familias

El accidente también dejó historias de pérdida entre los familiares, quienes además denuncian que pertenencias importantes se extraviaron tras el hecho.

“Se perdió todo, no podemos rescatar nada”, relató uno de los afectados.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

En las próximas horas se prevé un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre la imputación formal del conductor de 22 años, cuya participación en el hecho es clave para esclarecer esta tragedia.

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