Heridos del accidente en Apolo ya llegaron a La Paz tras evacuación aérea de la FAB

Un total de 17 personas fueron trasladadas en un avión Hércules convertido en ambulancia aérea tras el trágico siniestro

Los 17 heridos del trágico accidente registrado en la ruta hacia Apolo ya llegaron a la ciudad de La Paz, donde reciben atención médica en diferentes centros hospitalarios, tras un operativo de evacuación aérea ejecutado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El traslado se realizó mediante un avión C-130 Hércules, que fue adaptado como ambulancia aérea para atender la emergencia en una zona de difícil acceso.

Operativo de emergencia

La evacuación fue activada de manera inmediata por la unidad “Diablos Negros”, que desplegó el protocolo de ayuda humanitaria para trasladar a las víctimas en el menor tiempo posible.

“La aeronave fue convertida en Medevac, una aeronave ambulancia, para apoyar en el menor tiempo posible”, informó el coronel Hinojosa.

Traslado en tiempo récord

El operativo permitió que la aeronave llegue hasta Apolo en aproximadamente 30 minutos, logrando una evacuación completa en cerca de una hora y media, lo que fue clave para salvar vidas.

Gracias a este despliegue, los heridos pudieron ser trasladados rápidamente a hospitales de mayor complejidad en la sede de Gobierno.

Atención médica durante el vuelo

Durante el traslado, los pacientes estuvieron acompañados por personal médico, dos enfermeras y familiares, quienes brindaron asistencia continua durante el vuelo.

Actualmente, los heridos ya se encuentran recibiendo atención especializada en la ciudad de La Paz, donde se evalúa su estado de salud.

Prioridad: salvar vidas

Respecto a las personas fallecidas, la autoridad informó que permanecían en el lugar del accidente al momento de la evacuación, debido a las condiciones del terreno y la prioridad de rescatar a los sobrevivientes.

“La prioridad era evacuar a las personas heridas”, señaló el coronel.

Respuesta inmediata de la FAB

Desde la Fuerza Aérea Boliviana destacaron la rápida activación de sus protocolos de emergencia, que permitieron una intervención oportuna en una situación crítica.

“La Fuerza Aérea está para servir al país y reaccionar en el menor tiempo posible”, remarcaron.

Mira la programación en Red Uno Play